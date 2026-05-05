Al menos 12 muertos tras un ataque ruso contra una zona residencial en Zaporiyia

Daños provocados a un edificio en la región de Zaporiyia - Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de la provincia de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha informado este martes de que al menos 12 personas han muerto y varias personas más han resultado heridas como consecuencia de un ataque ruso sobre una zona residencial en la ciudad.

"Los rusos se han cobrado la vida de 12 personas", ha escrito en un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado sus "sinceras condolencias" a las familias de los fallecidos por el ataque en la zona, donde siguen trabajando los servicios de emergencia para localizar a posibles víctimas.

El Servicio de Emergencias ucraniano ha detallado en redes sociales que una gasolinera con más de diez coches, así como palés en las instalaciones de una empresa privada, se han incendiado, si bien los equipos han podido extinguir más tarde los focos activos.

Las víctimas han sido trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento. En total, los servicios de psicología han atendido a cerca de 40 personas tras el ataque, entre ellas seis menores y dos personas con movilidad reducida.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado previamente de que las operaciones de rescate continúan en Kramatorsk, ubicada en la provincia de Donetsk, después de que varias bombas de las fuerzas rusas impactaran en el centro de la ciudad.

"Hasta el momento, se ha informado de al menos cinco personas heridas y cinco fallecidas. Mis más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Lamentablemente, el número de víctimas podría aumentar", ha indicado en un mensaje en redes sociales.