Al menos 13 muertos, incluidos dos menores, por ataques en Kermanshah, en medio de la ofensiva de Israel y EEUU

Equipos de la Media Luna Roja iraní trabajan tras un bombardeo en el marco de una ofensiva de Israel y EEUU contra Irán - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas, incluidos dos menores de edad, han muerto a causa de ataques ejecutados este viernes contra la región de Kermanshah, en el oeste de Irán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las autoridades locales ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias iraní Mehr que trece personas, entre ellos dos niños, han muerto por ataques "con misiles enemigos" contra distintas zonas residenciales de la provincia. Las víctimas mortales incluyen cuatro mujeres, una de las cuales estaba embarazada.

Este mismo viernes, se han registrado 26 muertos, entre ellos siete menores, en un bombardeo efectuado contra la ciudad de Isfahán, y otros 18 fallecidos han muerto en un ataque contra edificios residenciales de Qom, destruyendo diez viviendas y causando daños a cerca de 250.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.