Al menos 14 mineros encontrados muertos en una mina abandonada en el norte de Sudáfrica

Archivo - Vehículos cerca del lugar de una operación de rescate en una mina de oro abandonada en Stilfontein, provincia del Noroeste, Sudáfrica - Europa Press/Contacto/Zhang Yudong - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Sudáfrica ha informado este martes de que al menos 14 mineros han sido encontrados muertos, la mayoría de ellos del grupo étnico sotho, y decenas más han resultado heridos en una mina ilegal abandonada cerca de la localidad de Rustenburg, en la provincia del Noroeste, en el norte del país africano.

"Catorce mineros ilegales, en su mayoría basothos, fallecieron durante un derrumbe. Otros ocho fueron hospitalizados y un número indeterminado de mineros podría estar atrapado bajo tierra", ha declarado la portavoz de la Policía de la provincia de Noroeste, la coronel Adele Myburgh.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar lo sucedido, según ha recogido el diario sudafricano 'Sowetan'. La mina Sibanye se encuentra cerca de Rustenburg, un centro neurálgico para la extracción de platino en el país.

Las autoridades de Sudáfrica han defendido en el pasado sus operaciones contra la minería ilegal por estar vinculada a organizaciones criminales y por suponer un menoscabo a la economía nacional. Este tipo de mineros --conocidos como 'zama zamas'-- operan principalmente en minas cerradas o en desuso.

El incidente se produce menos de dos años después de la tragedia de la mina Stilfontein, donde al menos 87 presuntos mineros ilegales murieron tras quedar atrapados bajo tierra. A principios de este año, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció un despliegue de fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado en el país, especialmente las actividades de la minería ilegal.