Al menos 15 heridos por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv en medio de nuevos bombardeos a su zona metropolitana

Imagen de archivo del impacto de un misil iraní en Tel Aviv - Europa Press/Contacto/Israel Hadari

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) - Al menos 15 personas han resultado heridas, una de consideración pero no de carácter crítico, tras el impacto de un misil iraní en la ciudad israelí de Tel Aviv este domingo, según ha informado el servicio de Emergencias israelí.

Los servicios de Emergencias ha confirmado múltiples impactos durante las últimas horas en varias zonas del área metropolitana de Tel Aviv, Gush Dan, como Ramat Gan, Givatayim y Petah Tikva.

Irán y las milicias libanesas de Hezbolá han acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles contra Israel durante las últimas 24 con una ola de bombardeos que ha dejado, según el último balance del Ministerio de Salud israelí, al menos un muertos y 303 heridos, ocho de ellos graves, la mayoría en el sur del país.

El recrudecimiento comenzó a última hora de la tarde del domingo, en una represalia directa tras un ataque estadounidense al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz. Caída la noche, Irán respondió con un ataque a gran escala contra Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y la ciudad de Arad, en el sur israelí, que dejaron casi 200 heridos.

Desde las 06.00 de esta mañana, el Ejército israelí ha confirmado hasta cuatro declaraciones de alerta nacional por ataques de misiles iraníes contra el centro y sur del país, mientras que el servicio de Emergencias israelí ha confirmado por su parte al menos un fallecido en el norte durante un bombardeo de Hezbolá contra, ha informado después la organización libanesa, posiciones militares israelíes empleadas como punta de lanza de las operaciones en el sur de Líbano.