Al menos 16 muertos por un incendio en un almacén de productos químicos y una fábrica textil en Dacca

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto este martes a causa de un incendio registrado en un almacén de productos químicos y una fábrica textil adyacente en Dacca, la capital de Bangladesh, según ha informado el Cuerpo de Bomberos.

Talha Bin Jasim, portavoz del Servicio de Bomberos del Departamento de Defensa Civil, ha indicado que muchos de los cuerpos sin vida se corresponden con trabajadores que se encontraban en la tercera planta del inmueble, situado en el barrio de Mirpur, en el norte de la ciudad.

En este sentido, ha alertado de que la cifra de muertos podría aumentar durante las próximas horas, a medida que los bomberos tratan de extinguir las llamas. De momento, tres personas han resultado gravemente heridas y han sido trasladadas a un hospital de la zona.

Aunque se desconocen de momento las causas del incendio, todo apunta a que se inició en el almacén, que pertenece a una compañía farmacéutica, según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

Bangladesh registra un gran número de incidentes de este tipo cada año, especialmente debido a negligencias, así como a la falta de estándares de seguridad y protocolos antiincendios.