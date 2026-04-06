Al menos 16 muertos, incluidos cinco policías, en múltiples atentados durante la Pascua en Nigeria

Archivo - Soldados de Nigeria muestran armamento incautado a Boko Haram - XINHUA/HAMZA SULEIMAN - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas, incluidos cinco agentes de Policía, han muerto en una serie de atentados perpetrados durante las celebraciones de Pascua en cuatro estados diferentes de Nigeria, principalmente en el norte del país.

El ataque más mortífero ha tenido lugar en el estado de Benue, situado en el sudeste nigeriano, donde supuestos pastores armados asaltaron varias localidades y mataron a diez personas, hiriendo a varias más y obligando a desplazarse a los residentes locales, según ha recogido el diario 'Punch'.

Los atacantes habrían asaltado las comunidades de Mbatsada y Agana dejando al menos 10 muertos y varios heridos durante casi 24 horas de agresión, según las declaraciones del jefe del gobierno local de Gwer West, Timothy Adi, citadas por el mencionado periódico.

Asimismo, en el estado de Katsina, ubicado en el norte, un agente de Policía ha fallecido en un enfrentamiento con hombres armados que han atacado las áreas municipales de Musawa y Matazu.

Por otra parte, el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, ha registrado un ataque incendiario en la municipalidad de Chibok, menos de 24 horas después de que otro atentado perpetrado contra un campamento de desplazados internos y un puesto de Policía dejara a cuatro agentes y a un cazador muertos.

Paralelamente, un ataque en el estado de Kaduna (norte) se ha saldado con la muerte de cinco personas asesinadas por los perpetradores, que, tras secuestrar a más de una treintena de personas durante un servicio religioso de Pascua en la aldea de Ariko, se han enfrentado al Ejército nigeriano, según ha señalado el propio cuerpo castrense en un comunicado.

"Se cree que los terroristas que huyeron sufrieron numerosas bajas, como lo demuestran los rastros de sangre a lo largo de sus rutas de escape", ha apuntado el Ejército, que ha afirmado que "la presión ejercida por las tropas obligó a los terroristas a abandonar a 31 rehenes, incluyendo a una víctima herida que actualmente recibe atención médica".

Si bien las fuerzas de seguridad no han apuntado a ningún grupo por la autoría de estos ataques, las Fuerzas Armadas nigerianas han anunciado este mismo domingo a través de sus redes "importantes éxitos, incluyendo la neutralización de insurgentes, el arresto de sospechosos y la interrupción de redes logísticas" en operaciones "contra los terroristas de Boko Haram/ISWA (Estado Islámico en África Occidental)".

En concreto, el Ejército ha asegurado haber "neutralizado" a hasta cinco "terroristas" y también "un vehículo cargado de suministros", que ha quedado "inutilizados" en operaciones ejecutadas en el estado de Yobe, en el noreste del país, donde sus tropas han arrestado a dos presuntos terroristas de estas organizaciones y a un número indeterminado de supuestos informantes y colaboradores.

Además, ha informado de la detención de tres miembros de "Boko Haram/ISWA" --organizaciones que las autoridades nigerianas suelen tratar como una sola--, así como de "tres proveedores de logística terrorista" en el estado de Adamawa (noreste).

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.