Al menos 16 muertos por las inundaciones en el norte de Indonesia

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han informado este martes de que ya son 16 los muertos a causa de las inundaciones registradas en la provincia de Célebes Septentrional, en el norte del país, donde las islas Sitaro se han visto afectadas en mayor medida.

El archipiélago se ha visto alcanzado por unas inundaciones que se han producido de forma repentina tras las lluvias torrenciales del lunes, que han provocado corrimientos de tierra y la presencia de escombros y lodo, según informaciones de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés).

La situación ha llevado a cientos de personas a tener que abandonar sus viviendas por motivos de seguridad a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren para poder regresar de forma segura a sus casas, según informaciones de la agencia de noticias Antara.

Las autoridades han declarado la emergencia nacional para facilitar la movilización de recursos y acelerar la entrega de ayuda y la recuperación en un país formado por más de 17.000 islas y que es a menudo objeto de fuertes lluvias e inundaciones de este tipo.

El pasado mes de diciembre, más de 800 personas murieron por unas inundaciones que afectaban principalmente a la isla de Sumatra tras el paso del ciclón 'Senyar'.