Al menos 17 heridos por el accidente de un autobús público en el centro de Londres

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han resultado heridas después de que un autobús del sistema público de transporte de Londres se haya salido de la calzada y subido a la acera en las inmediaciones de la estación de metro de Victoria, en el centro de la capital británica, según la Policía.

El accidente, cuyas causas no han trascendido, ha tenido lugar a las 8.20 horas (una hora más en la España peninsular) en la calle Victoria y ha provocado que 15 personas hayan sido trasladadas al hospital, aunque no corre peligro la vida de ninguna de ellas. Entre los heridos figuran varios peatones.

Una responsable policial, Christina Jessah, ha confirmado la apertura de una investigación y ha instado a cualquier posible testigo a que se ponga en contacto con las autoridades, con vistas a recabar por ejemplo imágenes del momento en que se produjo el siniestro.

Las fuerzas de seguridad han establecido un perímetro en la zona que permanecerá bloqueado "varias horas", por lo que han solicitado a la población que busque rutas alternativas.