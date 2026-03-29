Al menos 17 muertos y más de 1.300 familias afectadas por graves inundaciones tras varios días de lluvia en Yemen

Archivo - Inundaciones por fuertes lluvias en Saná, la capital de Yemen (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han fallecido y otras cinco permanecen desaparecidas a causa de las intensas lluvias y las inundaciones registradas en los últimos días en varias regiones de Yemen, especialmente en el oeste del país, donde las autoridades temen nuevos episodios de tormentas en las próximas horas.

Según fuentes locales y oficiales citadas por medios como el diario 'The New Arab' o la agencia libanesa Naharnet, las víctimas mortales se concentran en los distritos de Al Mokha y Mawza, principalmente en la gobernación de Taiz, mientras que equipos de rescate han recuperado también los cuerpos de dos menores que habían sido dados por desaparecidos en la provincia de Al Hudaydah.

El temporal ha provocado asimismo importantes daños materiales, con cerca de medio centenar de viviendas destruidas total o parcialmente, dejando además de carreteras intransitables, amplias zonas agrícolas arrasadas y la pérdida de ganado.

Informes elaborados sobre el terreno señalan que la localidad de Al Najiba ha quedado devastada, hasta el punto de que este enclave se ha convertido en una zona de desastre después de que decenas de sus residentes se quedaran sin hogar debido a las inundaciones en sus viviendas y la destrucción de sus propiedades.

El impacto también ha sido especialmente grave en los campamentos de desplazados. La Unidad Ejecutiva para la Gestión de Campos ha indicado que al menos 1.370 familias se han visto afectadas en la gobernación de Al Jawf, en el norte del país, tras el agravamiento de las tormentas en los últimos días. De ellas, 508 han sufrido daños totales y 862 parciales en sus viviendas, lo que ha dejado a numerosas personas sin un lugar donde refugiarse en un contexto en el que las condiciones son extremadamente precarias.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Saba, el organismo ha advertido de que "el desastre causó graves daños que afectaron a cientos de familias desplazadas y a la comunidad de acogida" y ha lanzado un llamamiento urgente a Naciones Unidas y a organizaciones humanitarias para que proporcionen asistencia inmediata.

Las lluvias, vinculadas a un sistema de baja presión procedente del mar Arábigo, continúan afectando a amplias zonas del país, incluidas regiones del norte, sur y este. El Centro Nacional de Meteorología ha advertido de nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas en numerosas provincias durante las próximas 24 horas, lo que eleva el riesgo de nuevas inundaciones repentinas.

Las autoridades han recomendado a la población evitar cauces de agua y zonas propensas a inundaciones, así como extremar la precaución ante la reducción de visibilidad, los deslizamientos de tierra y el fuerte oleaje en áreas costeras.

Yemen, uno de los países más vulnerables de la región, sufre con frecuencia este tipo de fenómenos durante la temporada de lluvias. Así las cosas, Naciones Unidas ha alertado de que el cambio climático está intensificando estos episodios y agravando la ya delicada situación humanitaria en el país, marcada por años de conflicto y una grave inseguridad alimentaria.

De hecho, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha señalado que las inundaciones registradas el año pasado dejaron al menos 82 muertos y más de un centenar de heridos, además de destruir infraestructuras esenciales y afectar a miles de familias en todo el territorio.