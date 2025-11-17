Al menos 21 muertos y 40 heridos en un accidente de autobús en Ecuador

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 21 personas han muerto y 40 más han resultado heridas tras un accidente de autobús ocurrido en la parroquia Simiátug, cantón Guaranda, en la provincia de Bolívar, en el centro de Ecuador.

El accidente ocurrió sobre las 12.00 horas del domingo en la carretera Guaranda-Ambato, concretamente en el sector La Serrana, según el servicio de emergencias ECU 911, citado por medios ecuatorianos.

Más de 60 personas viajaban en un autobús de la cooperativa Ambateñita cuando el vehículo "perdió pista y se volcó en varios ciclos, precipitándose aproximadamente 150 metros".

El bus quedó totalmente destrozado, según se desprende de las imágenes publicadas en redes sociales. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros sanitarios de Ambato y Guaranda.

Efectivos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional del Ecuador (PPNN) respondieron a la emergencia con ambulancias, unidades de rescate y especializadas, patrulleros y vehículos logísticos.