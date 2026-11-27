Archivo - Una embarcación adornada con pancartas festivas y banderas de Hong Kong y China. - James Modesto / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 22 personas han resultado heridas este viernes, dos de ellas en estado grave, después de que un ferri de alta velocidad colisionara contra un dique seco flotante frente a un depósito petrolero en aguas de la isla de Tsing Yi, en Hong Kong,

Según ha informado la Policía local y recoge el diario 'South China Morning Post', el siniestro se ha producido alrededor de las 9.25 horas (hora local), poco después de que la embarcación 'Xin Xun Long Er Hao', operada por la compañía Chu Kong Passenger Transport y con 35 pasajeros y once tripulantes a bordo, partiera de la terminal de Sheung Wan con destino al puerto de Shekou, en la ciudad continental de Shenzhen.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación citadas por el referido diario, el capitán del buque detectó una avería en el timón y perdió el control de la dirección, lo que provocó que el casco del ferri impactara violentamente contra el dique flotante de unos 289 metros de eslora, causando graves daños en la proa y el costado de babor de la nave.

Tras activarse la alerta, el Departamento de Bomberos movilizó una embarcación de rescate y quince ambulancias acudieron a los astilleros Yiu Lian, en la calle Tsing Yi, adonde han sido evacuados los afectados tras ser remolcado el ferri hasta el muelle.

Según el balance policial, entre los 22 heridos --quince hombres y siete mujeres, incluidos dos varones y un menor procedentes de China continental-- se registran traumatismos en cabeza, brazos y hombros, así como diversas fracturas. Doce de ellos han sido ingresados en el Hospital Princesa Margarita de Kwai Chung y los diez restantes en el Hospital Yan Chai de Tsuen Wan, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del fallo técnico.