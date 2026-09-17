Al menos 26 muertos y más de 80 heridos por violencia intercomunitaria en Abyei (Sudán del Sur)

Archivo - Miembros de la UNISFA en Sudán del Sur - UNISFA - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 26 personas han muerto y más de 80 han resultado heridas a causa de nuevos enfrentamientos intercomunitarios en Abyei, región disputa entre Sudán y Sudán del Sur, ha anunciado este jueves la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA).

En un comunicado, ha condenado el "estallido de violencia" que dio comienzo el martes en el mercado de Amiet y se extendió al día siguiente dejando 26 muertos y 82 heridos.

Los hechos han tenido lugar después del asesinato de dos personas de distinta etnia en ataques separados a principios de esta semana, lo cual "intensificó las tensiones entre" las comunidades de las víctimas --Ngok Dinka y Misseriya-- y "contribuyó a la escalada de violencia" en el mercado, ha señalado la UNISFA.

La misión, que ha traslado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, ha reforzado su presencia en las inmediaciones del mercado, desplegando fuerzas adicionales.

Además, ha pedido la colaboración "estrecha" de las autoridades para investigar las circunstancias de lo sucedido y exigir responsabilidades a quienes cometieron actos violentos.

"Estamos dialogando activamente con los líderes de ambas comunidades, quienes han reiterado su compromiso con el diálogo y una resolución pacífica de las hostilidades. Estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y prevenir represalias", ha declarado el teniente general Ganesh Kumar Shreshta, al tiempo que ha hecho un llamamiento a promover la "coexistencia pacífica".