Al menos 30 detenidos en protestas multitudinarias contra la política migratoria del Gobierno en Países Bajos

Dos agentes resultan heridos

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 30 personas han sido detenidas este sábado en La Haya (Países Bajos) en el marco de una manifestación multitudinaria en la que más de mil personas han tomado las calles de la ciudad neerlandesa para protestar contra la política migratoria del Gobierno del país y que se ha saldado con al menos dos agentes de Policía heridos.

Así lo han notificado a la prensa local las autoridades metropolitanas, que han tenido que "dispersar la marcha pacífica porque no se pudo garantizar más la seguridad de los asistentes", según palabras del alcalde de La Haya, Jan van Zanen, recogidas por el diario 'Algemeen Dagblad' (AD).

Lo que en un principio comenzaron siendo protestas pacíficas derivaron en "actos de violencia pública" protagonizados por "personas violentas (que) llegaron de todos los rincones de Países Bajos (y) arremetieron contra policías y periodistas", ha agregado el jefe de Policía de Malieveld, Karin Krukkert, en declaraciones captadas por el mismo medio.

Fuentes policiales han estimado que sus efectivos han tenido que hacer frente a unos 1.200 "alborotadores vestidos de negro", que han arrojado piedras, palos y otros objetos contra sus efectivos, que han respondido disparando con gas lacrimógeno y cañones de agua contra la multitud.

Dos agentes han resultado heridos y seis periodistas han sido agredidos. Además, la sede del partido liberal y proeuropeo D66 ha resultado "vandalizada" por parte de los manifestantes de la "derecha holandesa", que han provocado incendios y han dejado ventanas rotas en varios lugares.

"La destrucción de la oficina nacional del partido D66 encaja en una tendencia más amplia de intimidación y violencia que son inaceptables en nuestra democracia", ha denunciado Rob Jetten, líder de la formación, de acuerdo con AD.

El alcalde Jan van Zanen, que ha tildado lo ocurrido de "inaudito e indigno de los Países Bajos", ha anunciado que ya se ha puesto en marcha una investigación "a gran escala" para identificar a los instigadores de la violencia.