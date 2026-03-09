Al menos 32 heridos, varios de ellos menores, a causa de un bombardeo iraní en Bahréin

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ataque iraní con drones en Sitra, una pequeña isla de Bahréin situada al sur de Manama, ha dejado 32 heridos, cuatro de ellos graves, de los que algunos serían niños que necesitan ser operados a causa de sus lesiones, según han denunciado las autoridades bahreinís.

El Ministerio de Salud de Bahréin, que ha precisado que la totalidad de los heridos son de nacionalidad bahreiní, ha afirmado que entre las víctimas se encuentra una menor de 17 años con graves lesiones en la cabeza y los ojos, y dos niños de siete y ocho años con graves lesiones en las extremidades inferiores, mientras que el más pequeño de los heridos es un bebé de dos meses, según ha recogido la agencia estatal de noticias BNA.

Asimismo, la cartera ha subrayado que los afectados se encuentran bajo observación y recibiendo observación y seguimiento de equipos médicos especializados, tras un bombardeo que ha provocado daños en varias viviendas de Sitra.

Se trata de un nuevo ataque iraní en Bahréin, donde las Fuerzas de Defensa nacionales han anunciado en la noche del domingo que sus sistemas antiaéreos han interceptado y destruido un total de 164 drones y 95 misiles desde su inicio el pasado 28 de febrero.