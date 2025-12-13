Al menos 32 militares yemeníes muertos en ataques de milicias secesionistas

Ametralladora de las Fuerzas Armadas de Yemen - FUERZAS ARMADAS DE YEMEN

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos 32 militares ha muerto y 45 han resultado heridos en un ataque de las fuerzas militares del Consejo de Transición del Sur, una facción secesionista apoyada por Emiratos Árabes Unidos que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas yemeníes del Gobierno reconocido por la comunidad internacional ha informado de la muerte de estos "heroicos mártires" en el valle, el desierto y la meseta de la provincia de Hadramut y responsabiliza de estos ataques a "grupos vinculados al Consejo de Transición del Sur".

El ataque a las posiciones militares comenzó el 2 de diciembre y se prolongó al día siguiente con una ofensiva contra la Alianza Tribal de Hadramut en la que los separatistas tomaron varios yacimientos petrolíferos.

Además, los militares advierten de que "hay varios oficiales y militares que continúan desaparecidos". "Estos grupos armados han exterminado a heridos y ejecutado a prisioneros en flagrante violación de todas las leyes nacionales e internacionales", ha destacado, según recoge el portal de noticias oficial 26sepnews.

El Ejército denuncia un intento de "desestabilizar la seguridad y la paz en la gobernación de Hadramut, segura y estable, amenazando la estabilidad de las zonas liberadas para imponer una política de 'fait accompli' (hechos consumados) que socava el proceso político y desprecia los acuerdos nacionales".

Estos incidentes se producen tras la llegada a Hadramut de una delegación saudí para intentar rebajar la tensión en la que es la mayor provincia por extensión de Yemen. La delegación saudí ha instado al Consejo de Transición del Sur a retirarse de Hadramut y de la vecina provincia de Mahra.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este del país y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Ash Shihr.

El Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional controla las provincias de Marib (noreste) y Taíz (suroeste), mientras que el norte y el centro del país están en manos de las milicias hutíes, aliadas de Irán.