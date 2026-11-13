Al menos 50 heridos en un ataque ruso sobre la provincia ucraniana de Zaporiyia

Archivo - Imagen de un ataque ruso en Zaporiyia. - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobernador interino de la provincia de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha elevado a 50 el número de heridos como consecuencia de un ataque ruso que ha impactado en un edificio residencial en el distrito de Kosmichni.

El ataque ha alcanzado un edificio de cinco pisos ubicado en este conocido barrio residencial de la ciudad de Zaporiyia. Entre los heridos hay ocho menores de edad, ha precisado Semikin en un mensaje en redes sociales.

En otro orden de cosas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reconocido que las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por los bombardeos rusos están yendo "demasiado lentas" y ha advertido de que en algunos casos las autoridades locales no están facilitando información fiable.

"El ritmo de los trabajos de recuperación es demasiado lento y, lamentablemente, se comunicaron datos inexactos desde varias ciudades", ha escrito en redes sociales tras conocer los últimos informes sobre la reconstrucción en las ciudades de Shostka y Konotop, en Sumi, así como en las de Bila Tserkva y Brovary, en Kiev.