Al menos 50 muertos, incluidos miembros de Al Shabaab, en un operativo del Ejército de Somalia en el sudoeste

Archivo - Bandera de Somalia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Somalia ha anunciado este viernes la muerte de al menos medio centenar de personas, entre ellas miembros de presuntos miembros de Al Shabaab, vinculadas a la organización terrorista Al Qaeda, en una operación efectuada en la madrugada a las afueras de la ciudad de Baidoa, en el Estado del Sudoeste, en respuesta a una "emboscada" atribuida a milicias leales al expresidente regional.

"Durante la operación, murieron 50 personas, entre ellas terroristas de Al Shabaab y milicias armadas aliadas que los apoyaban. Las fuerzas también destruyeron vehículos y equipos militares utilizados por los grupos para organizar ataques contra las Fuerzas Armadas Nacionales y la población civil somalí", ha informado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La operación se ha saldado con bajas entre las Fuerzas Armadas somalíes, si bien la cartera militar no ha precisado la cifra. "El Ministerio de Defensa expresa sus condolencias a las familias, parientes y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas somalíes por los heroicos soldados que cayeron mártires defendiendo la nación durante el ataque de ayer", ha señalado.

Las Fuerzas Armadas han efectuado este operativo en respuesta a "una emboscada perpetrada ayer por la mañana (este jueves) por grupos antipacíficos y milicias terroristas que actuaban en coordinación contra las tropas que realizaban operaciones de seguridad", ha agregado el Ministerio.

La cartera ha asegurado que en esta emboscada participaron "miliciales leales a Abdiaziz (Hassan Mohamed) Laftagareen", el expresidente del Estado del Sudoeste (2018-2026), que "se habían integrado directamente con terroristas de Al Shabaab".

"Estas milicias se han convertido en un brazo operativo al servicio del terrorismo y representan una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad en las regiones del sudoeste", ha agregado, antes de asegurar que "jamás tolerará que ningún individuo o grupo utilice armas o milicias armadas con fines políticos o para socavar la seguridad nacional".