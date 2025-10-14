Al menos 62 heridos en ataques del Ejército ruso sobre la provincia de Járkov en el último día

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Járkov. - Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet - Archivo

La primera ministra ucraniana acusa a Rusia de intentar "privar a los ucranianos de luz y calor" con sus ataques

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la provincia ucraniana de Járkov han denunciado este martes que al menos 62 personas han resultado heridas en el último día debido a los ataques ha que lanzado el Ejército ruso sobre varios puntos de la provincia, ubicada en el este de Ucrania.

El gobernador, Oleg Sinegubov, ha detallado que la capital homónima de Járkov y otras ocho localidades, entre ellas Kupiansk, han sido objetivo de los bombardeos rusos, que para ello ha utilizado una veintena de drones y bombas guiadas KAB.

Sinegubov ha informado de que se ha visto dañada infraestructura civil, así como del traslado de más 7.360 personas. El Ejército ruso ha intensificado sus ataques sobre una de las pocas zonas del este del país que más de dos años y medio después del inicio de la invasión no han sido ocupadas por las fuerzas de Moscú.

En las últimas horas, los ataques se han cobrado la vida de dos personas, una Jersón y otra más en Nikopol, provincia de Dnipropetrovsk. Durante la noche, se ha registrado una nueva ola de ataques sobre varios puntos del país con cerca de cien drones desplegados por parte de las fuerzas rusas.

La primera ministra, Yulia Sviridenko, ha denunciado que estos ataques una vez más han ido dirigidos hacia infraestructura civil, especialmente ferroviaria y energética. "La misión principal del enemigo sigue siendo la misma: quebrar nuestra resiliencia y privar a los ucranianos de luz y calor", ha dicho.

Sviridenko ha señalado que "la mayoría" de esos 96 drones rusos han sido abatidos por la Fuerza Aérea ucraniana, que ha cifrado anteriormente en 70 los vehículos aéreos no tripulados interceptados durante la noche.

"Para detener el terrorismo ruso se necesitan acciones rápidas y eficaces: sistemas de defensa aérea, sanciones más duras y la determinación de los socios", ha reclamado la primera ministra, en línea con las demandas del resto de autoridades de Kiev.