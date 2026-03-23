Al menos 636 muertos en Teherán a causa de ataques EEUU e Israel desde el inicio de la ofensiva

Edificio destruido en una zona residencial tras los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contraTeherán, Irán. - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 636 personas han muerto solo en la provincia iraní de Teherán, en el norte del país, a causa de ataques de Israel y Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero, cuando ambos lanzaron su ofensiva conjunta contra territorio iraní, matando al entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El Centro de Emergencias de la provincia de Teherán ha señalado que estas personas han fallecido a causa de los ataques estadounidenses e israelíes contra "430 puntos de la provincia" en una guerra que dura ya cerca de un mes.

Asimismo, fruto de estos ataques en esta zona, han resultado heridas 6.484 personas, de las cuales 5.608 han requerido el traslado a centros médicos para recibir tratamiento, según ha apuntado el organismo en una nota recogida por la agencia de noticias iraní IRNA.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos --incluidos 210 niños--, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos.

Entre los muertos figuran, además de Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.