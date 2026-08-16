Al menos cinco heridos en un tiroteo en la Universidad de Virginia

Archivo - Una cinta policial acordonaba la escena del crimen, en Washington, DC (EEUU) - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han resultado heridas por arma de fuego en un tiroteo registrado durante la madrugada del sábado en las inmediaciones de las residencias estudiantiles de la Universidad Estatal de Virginia (VSU, por sus siglas en inglés), un incidente que ha provocado el cierre temporal del campus que continúa bajo investigación policial.

Los agentes acudieron alrededor de las 01.30 horas (hora local) a la zona de los anexos del Quad, donde localizaron a cinco personas con herida de bala, según ha informado la Policía del condado de Chesterfield, encargada de las pesquisas. Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios de la zona.

Una de las personas heridas se encontraba inicialmente en estado crítico, mientras que las otras cuatro presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, según la información difundida por las autoridades y recogida por ABC News.

La universidad ha confirmado posteriormente que una de las víctimas era estudiante de la VSU y que ya ha recibido el alta hospitalaria.

La institución ha indicado asimismo que las autoridades no consideran que exista en estos momentos una amenaza inmediata para la comunidad universitaria. De hecho, el confinamiento decretado tras el tiroteo ha sido levantado horas más tarde, aunque la Policía mantiene un dispositivo reforzado en las inmediaciones del recinto mientras continúan las labores de investigación.

"La policía mantendrá una mayor presencia en el campus de VSU mientras continúa la investigación. Se recomienda a los estudiantes que revisen su correo electrónico de VSU para estar al tanto de las medidas de seguridad adicionales vigentes y de la información sobre los recursos de apoyo disponibles", ha señalado la universidad en un comunicado compartido en redes sociales.

En la misma línea, las autoridades han pedido a los miembros de la comunidad universitaria que eviten la zona concreta donde los investigadores continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.

La Universidad Estatal de Virginia ha asegurado que está colaborando con la Policía del condado de Chesterfield y con otros organismos encargados de la seguridad. En las pesquisas participan también agentes de la Policía de VSU, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina del Sheriff del condado de Hanover.

La institución ha reconocido la inquietud que este suceso ha despertado entre estudiantes, familiares y antiguos alumnos, haciendo hincapié en que la protección de la comunidad universitaria constituye su principal prioridad.

"Reconocemos la preocupación que este incidente ha causado entre nuestros estudiantes, padres, exalumnos, amigos y la comunidad de VSU en general", ha señalado la universidad. "La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad", ha agregado.

Hasta el momento no se han producido detenciones relacionadas con el tiroteo, si bien la universidad había advertido inicialmente de la presencia de "múltiples sospechosos" en relación con el incidente.

Así las cosas, la Policía de Chesterfield ha solicitado la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre lo ocurrido.

El tiroteo se ha producido apenas unos días antes del comienzo del nuevo curso académico en la VSU, una universidad pública situada a unos 32 kilómetros al sur de Richmond y que cuenta con alrededor de 5.700 estudiantes. Las residencias universitarias habían comenzado a recibir alumnos la semana anterior y las clases están previstas para este lunes.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, ha transmitido su apoyo a los afectados nada más darse a conocer el incidente. "Oramos por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos de bala esta mañana en la Universidad Estatal de Virginia, y nuestros pensamientos están con la comunidad de la VSU. Agradecemos a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden que acudieron al lugar de los hechos", ha expresado y así lo ha citado ABC News.

Por su parte, el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, ha asegurado estar "desconsolado al enterarse" del tiroteo y ha trasladado su solidaridad a los heridos y al conjunto de la comunidad universitaria.

"Pienso en todos los heridos y en toda la comunidad de VSU tras esta tragedia. Es devastador ver otro campus de Virginia afectado por la violencia armada", ha afirmado Warner.