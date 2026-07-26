Al menos cinco muertos y 15 heridos tras una colisión múltiple de autobuses y un camión en el sur de Perú

Archivo - Accidente automovilístico en Rio de Janeiro, Brasil - Europa Press/Contacto/Saulo Angelo - Archivo

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto, entre ellas un menor de doce años, y otras 15 han resultado heridas en un accidente múltiple registrado el sábado en la región peruana de Tacna, al sur del país, en el que se han visto implicados dos autobuses de pasajeros y un camión.

El siniestro se ha producido sobre las 5:30 horas (hora local) en el kilómetro 1.292 de la carretera Panamericana Sur, en las inmediaciones del complejo monumental del Alto de la Alianza, según ha informado la cadena peruana 'RPP'.

Según las primeras hipótesis policiales recogidas por el medio, el accidente se ha producido cuando un autobús interprovincial intentó adelantar al camión e invadió el carril contrario en un tramo afectado por una "densa" niebla que reducía "drásticamente" la visibilidad, colisionando frontalmente contra el otro vehículo de pasajeros.

Los 15 heridos han sido trasladados de urgencia al Hospital Regional de Tacna, donde permanecen ingresados recibiendo atención médica. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las causas exactas del choque y determinar las responsabilidades.

El tráfico en la vía ha quedado restringido a la espera de la llegada de las autoridades competentes, así como para culminar las tareas de rescate y las labores de despeje de la calzada.