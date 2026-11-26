Imagen de archivo de un militar ucraniano durante labores de entrenamiento. - Andrew Cling / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otras tres han resultado heridas este jueves en un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un aparcamiento situado en una zona bajo ocupación rusa de la provincia de Zaporiyia, en el sureste del país.

El ataque ha tenido lugar en la localidad de Veseloe, ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador prorruso de la provincia, Yevhen Balitski, ha indicado en un comunicado que "como consecuencia de un ataque perpetrado con un vehículo aéreo no tripulado, el enemigo ha matado a cinco personas y herido a otras tres".

Así, ha explicado que todas las víctimas han sido trasladadas a un hospital y están recibiendo tratamiento médico. Los servicios de emergencia se encuentran desplegados en el lugar del impacto.

Moscú se anexionó en septiembre de 2022 las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia --parcialmente ocupadas en el marco de la invasión--, si bien ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de haberse anexionado en 2014 la península de Crimea.