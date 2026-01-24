Al menos cinco muertos y casi 90 desaparecidos en un deslizamiento de tierra en Indonesia

Rescatistas en Indonesia (archivo). - Muchtamir Zaide / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han informado de que cinco personas han perdido la vida en un deslizamiento de tierra ocurrido en la región de Bandung Occidental, en la provincia de Java Occidental, y que 89 personas que se encuentran desaparecidas podrían haber quedado sepultadas bajo la tierra.

"La información que recibí del (Gobierno local) y del jefe de la aldea es que se ha confirmado la muerte de cinco personas, mientras que 89 personas siguen desaparecidas y se sospecha que están enterradas", ha indicado el vicerregente de Bandung Occidental, Asep Ismail, en declaraciones recogidas por diario indonesio 'Kompas'.

A la avalancha de tierra le ha acompañado de un fuerte torrente de agua que ha terminado por dañar hasta 20 viviendas, de las que tan solo una ha quedado en pie, mientras que el resto han quedado cubiertas.

Un equipo formado por efectivos de la Agencia de Gestión de Desastres de la región (BPBD), el Ejército y la Policía se encarga de las labores de rescate y búsqueda de las personas afectadas por el deslizamiento. Estos trabajos se están viendo obstaculizados por la gran pendiente de la zona.

Las autoridades locales han establecido un refugio temporal en la aldea de Pasirlangu para que las personas cuyas casas han quedado destruidas puedan alojarse y también por el riesgo de nuevos deslizamientos.

"Instamos a la población a mantenerse alerta. Dadas las condiciones climáticas actuales, la preparación es fundamental para anticipar desastres similares", ha asegurado Asep Ismail.