Al menos cinco muertos por el derrumbe de un edificio en Delhi (India)

Archivo - Ambulancia en Delhi (archivo) - Europa Press/Contacto/Ishant Chauhan - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y dos más están en estado crítico tras el derrumbe de un edificio de seis plantas que funcionaba como hostal en el barrio de Satya Niketan, en Delhi, India, y se teme que pueda haber más personas bajo los escombros.

Hasta el momento nueve personas han sido rescatadas y continúa la búsqueda de supervivientes entre los restos del edificio, que servía como pensión de 75 camas y está situado cerca del Campus Sur de la Universidad de Delhi, por lo que en él se alojaban muchos estudiantes.

El inmueble se derrumbó sobre las 13.30 horas de este domingo y ha salido a la luz que se estaban realizando obras en el sótano, según ha informado la Policía.

Una testigo presencial asegura que en el momento del derrumbe había al menos medio centenar de estudiantes dentro, más de lo habitual al ser domingo y no haber clase.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado sus condolencias por las víctimas de un incidente que ha calificado de "perturbador". "Hay gente trabajando en el lugar y ayudando a los afectados", ha apuntado.