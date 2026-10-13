Al menos cinco muertos tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el centro de Pakistán

Archivo - Desarrilamiento de un tren de mercancías en Pakistán. - PPI / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otras 30 han resultado heridas este martes tras el descarrilamiento del tren de pasajeros 'Rehman Baba Express' a su paso por la ciudad de Multan, en el centro de Pakistán, según han informado fuentes policiales y de los servicios de emergencia al medio paquistaní Geo TV.

El siniestro se ha producido en torno a las 5.15 horas (hora local) cerca del puente Sher Shah, cuando los 14 vagones de la composición, que cubría la ruta entre la ciudad portuaria de Karachi y Peshawar, se salieron de la vía por causas que aún se investigan. Los equipos de rescate movilizados en la zona han logrado evacuar la práctica totalidad de los vagones siniestrados y han trasladado a los heridos para recibir atención médica.

Tras conocerse el accidente, el citado medio recoge que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha expresado su preocupación por el estado de las víctimas y ha ordenado a las autoridades locales acelerar los trabajos de socorro para garantizar la atención sanitaria inmediata de los afectados. Se espera que las autoridades ferroviarias abran una investigación para esclarecer los motivos del descarrilamiento, en un país que cuenta con un historial recurrente de incidentes en su red de transportes.

En agosto de 2023, el descarrilamiento del tren Hazara Express causó la muerte de 30 personas en la ciudad de Nawabshah, en el sur de Pakistán.