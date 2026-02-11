Al menos cinco muertos tras enfrentamientos entre separatistas y fuerzas leales a Riad en el este de Yemen

Archivo - ADEN, Jan. 9, 2026 -- Forces loyal to Yemen's Presidential Leadership Council (PLC) stand guard in Aden, Yemen, Jan. 8, 2026. Forces loyal to Yemen's PLC seized control of key state institutions in the southern port city of Aden on Wednesday - Europa Press/Contacto/Mohammed - Archivo

Al menos cinco personas han muerto este miércoles tras enfrentamientos entre simpatizantes del separatista Consejo de Transición del Sur (CTS) y las fuerzas de seguridad del Gobierno internacionalmente reconocido en la sede de la gobernación de Shabwa, en el este de Yemen.

Los atacantes dispararon contra los guardias del edificio, ubicado en la ciudad de Ataq, en un intento por controlar la sede de la gobernación, si bien las unidades militares y de seguridad lograron reprimir el ataque, según ha recogido la agencia de noticias YPA.

Ishraq al Muqtari, ministro de Asuntos Jurídicos del Gobierno yemení apoyado por Riad, ha informado en redes sociales que los enfrentamientos han dejado al menos cinco muertos y otros 24 heridos, sin que por el momento se hayan esclarecido las circunstancias de los hechos.

El gobernador de Shabwa, Awad Mohamed bin Al-Wazir, ha anunciado este miércoles la formación de una comisión de investigación para investigar el incidente, que involucra a fuerzas leales al CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos.

La comisión de seguridad de Shabwa ha calificado los enfrentamientos como una "grave desviación de una protesta pacífica y una clara violación de la ley y el orden", alegando que los perpetradores eran "individuos armados".

El Gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional anunció a principios de enero que las fuerzas separatistas del CTS se retiraron de la provincia de Hadramut, en el este del país y escenario junto a la gobernación de Al Mahra de la ofensiva secesionista de finales del año pasado.