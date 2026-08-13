Al menos cinco muertos en Sebastopol tras la detonación de un artefacto explosivo ucraniano

La ciudad de Sebastopol en la Crimea ocupada por Rusia - Europa Press/Contacto/Maxim Churusov

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto, cuatro de ellas expertos en desactivación de explosivos, como consecuencia de una explosión en el marco de los trabajos para intentar neutralizar un misil ucraniano, según ha anunciado el gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev.

El gobernador de la ciudad --ubicada en la península de Crimea, anexionada por Rusia-- ha detallado que cuatro técnicos de pirotecnia del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia y un guardia de seguridad han muerto al detonar la munición.

"Nuestros hombres estaban inspeccionando la zona tras un ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. El arma enemiga detonó mientras los especialistas realizaban su tarea principal y más peligrosa: despejar nuestro territorio de proyectiles mortíferos y proteger la ciudad y a sus habitantes", ha lamentado en sus redes sociales.

El Ejército ucraniano lanzó en la noche de este jueves un ataque masivo contra la ciudad de Sebastopol que interrumpió el suministro eléctrico durante varias horas, si bien las autoridades han logrado restablecer la red a primera hora de la mañana.