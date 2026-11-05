Al menos cinco muertos y trece heridos por un ataque de Ucrania contra una zona prorrusa de Lugansk

Archivo - El gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pasechnik. - Alexander Reka / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este jueves y otras trece han resultado heridas por un ataque perpetrado por el Ejército de Ucrania contra una furgoneta en una carretera situada en una zona bajo control ruso en la la provincia ucraniana de Lugansk, en el este del país.

El gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha indicado en un comunicado que entre los heridos hay dos adolescentes de 15 y 17 años como resultado de un ataque "llevado a cabo por neonazis" contra un vehículo que circulaba entre las ciudades de Petrovka y Lugansk.

"Todas las víctimas están recibiendo la atención médica necesaria", ha apuntado Pasechnik, que ha indicado que el impacto se produjo a la altura del distrito municipal de Perevalski, cerca de una parada de autobús.

En este sentido, ha alertado de que se trata de otra "manifestación de cómo opera el régimen sangriento y nazi de Kiev". "Es un crimen inhumano y cínico, por el que los perpetradores serán claramente castigados. Los investigadores del Comité de Investigación de Rusia están documentando y recabando pruebas de estos ataques", ha recalcado.

"Quiero trasladar mis más profundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas y desearles fuerza para hacer frente al luto. También les deseo una pronta recuperación a todos los heridos", ha sostenido.