Al menos cuatro heridos por la explosión de una bomba durante una operación antidroga en Atenas (Grecia)

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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han resultado heridas por la explosión de una bomba durante una operación antidroga en un barrio del noroeste de Atenas.

El incidente ocurrió cuando una patrulla policial se acercó a una mochila sospechosa en el barrio de Colono tras recibir una llamada de aviso del administrador del edificio donde se encontraba la bolsa.

Según ha informado la Policía griega en un comunicado, la explosión ocurrió alrededor de las 15:30 hora local cuando uno de los agentes estaba inspeccionando la mochila.

Fuentes de la investigación han confirmado a los medios nacionales que entre restos de la explosión han sido identificados un detonador eléctrico, baterías y una cantidad de explosivos de baja potencia, pero también drogas y una balanza, aunque este extremo no había sido confirmado oficialmente.

El agente que abrió la mochila está herido de gravedad y está siendo atendido en el Hospital Militar 401, otro agente y dos transeúntes, uno de ellos el administrador del edificio, también han resultado heridos, según ha explicado la Policía griega en un comunicado.