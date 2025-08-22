Al menos cuatro muertos y 12 desaparecidos por un accidente durante la construcción de un puente en China

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y doce han desaparecido este viernes debido a la rotura de un cable de construcción durante las obras de un puente en la autopista que une Sichuán con Qinghai, en el noroeste de China.

Las autoridades de la zona han indicado que el incidente ha tenido lugar sobre las 3.00 (hora local) y ha indicado que las fuerzas de búsqueda y rescate siguen trabajando en la zona para rescatar a todos los afectados, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

El puente, que se está construyendo sobre el río Amarillo, consta de una estructura con un arco de acero. Las autoridades esperaban que las obras llegaran a término a finales de este mes.