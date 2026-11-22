MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y 120 han resultado intoxicadas por el consumo de alcohol adulterado en la provincia iraní de Nishapur, en el noreste del país, según han informado las autoridades.

"Lamentablemente el número de pacientes hospitalizados por alcohol adulterado ha alcanzado los 120 hasta las 21.50 horas de hoy domingo", ha explicado el Hospital de la Universidad de Ciencias Médicas de Nishapur, según recogen medios iraníes.

Otras 16 personas han recibido el alta y 18 han sido remitidas a hospitales de la ciudad de Mashhad para ser atendidos. "Once pacientes han sido sometidos a una intubación endotraqueal y cuatro han muerto hasta ahora y una persona más está en muerte cerebral, todos ellos hombres", ha explicado.

La prensa iraní ha informado de que los responsables de la red de distribución del alcohol adulterado han sido ya detenidos en la propia localidad de Nishapur.