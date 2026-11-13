Al menos cuatro muertos en un ataque ucraniano a una planta industrial en la región rusa de Samara

Archivo - La planta de yeso de Samara, Rusia (archivo) - Yegor Aleyev / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han fallecido y varias han resultado heridas este viernes a consecuencia de un ataque atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una instalación industrial situada en la región rusa de Samara, según ha informado el gobernador del territorio, Viacheslav Fedorischev.

El dirigente regional ha confirmado el balance de víctimas mortales y ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales. "Se trata de una pérdida irreparable", ha lamentado, antes de asegurar que las autoridades ofrecerán "todo el apoyo posible" a los allegados.

Asimismo, Fedorischev ha indicado que los heridos están recibiendo asistencia médica, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar de los hecho para atender la situación.

Las autoridades han activado un centro de coordinación de operaciones ante el ataque y han advertido de que la información sobre lo sucedido sigue ampliándose.