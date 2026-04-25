Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en Líbano a pesar del alto el fuego

Bombardeo israelí en un cementerio en Mansuri, Líbano - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este sábado en ataques israelíes en Yohmor el Chafiq, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor entre las partes.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado dos dos ataques israelíes contra una furgoneta y una motocicleta en Yohmor el Chaqif, en el distrito de Nabatiyé.

Yohmor el Chafiq es, hasta la fecha, la única localidad situada al norte del río Litani incluida en la zona de amortiguación israelí y que no ha sido tomada por el Ejército israelí.

Mientras, el Ejército israelí ha acusado a Hezbolá de violar el alto el fuego con dos lanzamientos sobre el norte de Israel se "provenientes del Líbano". "Un proyectil ha sido interceptado con éxito, mientras que el otro cayó en una zona despoblada" sin causar víctimas, ha relatado. "Esto constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá", advierte el mensaje.

Además, Israel ha empleado artillería contra la localidad de Qantara, en el distrito de Marjayún, una zona ubicada dentro de la zona de amortiguación que Israel pretende establecer en el sur del Líbano. También ha habido ataques en Qantara, Taybé, Jiam, Hula, Beit Lif y el distrito de Biut al Sayad. Asimismo Israel ha recordado que está prohibido para la población entrar en la denominada zona de amortiguación.

Este mismo sábado se ha informado de la muerte de una residente de Sohmor que resultó herida poco antes de la entrada en vigor de la tregua del 17 de abril.

Las últimas cifras de víctimas publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad reflejan 2.491 muertos y 7.719 heridos en el Líbano entre el 2 de marzo, día en que Hezbolá entró en el conflicto regional, y el 24 de abril de 2026.