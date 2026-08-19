Al menos cuatro muertos y cinco heridos en un ataque de Rusia contra un minibús en Jersón, en el sur de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un bombero urcaniano apagando las llamas tras un incendio provocado por un ataque ruso. - Patryk Jaracz/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y cinco han resultado heridas en un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra un minibús en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, en el marco de la invasión que comenzó hace ya más de cuatro años por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de la región, Oleksander Prokudin, ha indicado en un comunicado que el ataque ha tenido lugar sobre las 8.50 horas (hora local) cuando un dron atacó un minibús en el distrito de Korabelni.

Las autoridades están investigando lo sucedido y los nombres de los fallecidos se conocerán más adelante, según ha explicado. "Los heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencias", ha afirmado, antes de detallar que cuatro de ellos son mujeres.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha condenado las acciones rusas, las cuales ha tildado de "safari": "Han sobrepasado cualquier cosa que una personas normal pueda imaginar".

"Esta mañana, los rusos atacaron un minibús en Jersón con un dron. Cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Todos los servicios necesarios están en el lugar, investigando los detalles. Lo que está absolutamente claro es que el autobús era civil", ha lamentado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha alertado de que "estas son las realidades de la vida cotidiana en las regiones de primera línea de Ucrania". "Mientras los socios dudan sobre suministros adicionales de equipo de defensa, los rusos hace tiempo que han desatado su furia", ha sostenido.

"Se necesita presión sobre el agresor. Se necesita apoyo para quienes defienden la vida. Agradezco a todos los que continúan proporcionando paquetes de ayuda e imponiendo nuevas sanciones al agresor", ha remachado.