Al menos cuatro palestinos muertos en nuevos ataques de Israel en la Franja de Gaza

Ataque israelí alcanza un vehículo en Gaza. - Hashem Zimmo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han muerto este lunes en varios ataques del Ejército de Israel en varias zonas de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

En el noroeste de Jan Yunis ha muerto una persona y varios han resultado heridos en un bombardeo en la zona de Al Yabani, mientras que en la localidad de Al Masdar, en el centro, otro palestino murió tras ser alcanzado por una bomba lanzada desde un dron, ha informado la agencia WAFA.

La tercera víctima mortal ha llegado tras ser alcanzada en el suroeste de Jan Yunis, mientras que el cuarto muerto se ha registrado en un ataque contra un vehículo en el oeste de Ciudad de Gaza, un episodio que ha dejado además otros cinco heridos.

Otras tres personas han resultado heridas en un golpe a un minibús de una organización social que fue alcanzando al sureste de Ciudad de Gaza. Mientras que un ataque al campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, ha dejado varios heridos leves.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha elevado este lunes a 74.609 los palestinos fallecidos y a 175.834 los heridos desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023. Asimismo, han señalado que --de este total-- 1.593 personas han muerto y 5.748 han resultado heridas solo desde el inicio del alto el fuego firmado en octubre de 2025.