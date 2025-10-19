Al menos diez muertos en un bombardeo israelí en el centro de la Franja de Gaza

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto y varias más han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo israelí sobre una casa del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.

La vivienda está situada cerca de la Gran Mezquita de Al Bureij y pertenecía a la familia Duhal, según el diario palestino 'Filastín', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En total han muerto 23 personas desde la madrugada de este domingo en una serie de ataques israelíes sobre el enclave palestino a pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado ataques contra "decenas" de objetivos, incluidos almacenes de armas, infraestructura militar, posiciones de tiro, escuadrones terroristas e infraestructura terrorista.

Además, han bombardeado una ruta subterránea de seis kilómetros aviones de combate de la Fuerza Aérea y más de 120 proyectiles. "La ruta fue utilizada por Hamás para promover complots terroristas contra el Estado de Israel", destaca.

Israel ha denunciado un ataque de milicianos palestinos esta mañana en el sur de la Franja de Gaza en violación del alto el fuego. En concreto asegura que las milicias atacaron a una unidad de ingenieros y un refuerzo de infantería, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo, sin que haya constancia de víctimas.

En respuesta, Israel ha lanzado este domingo una nueva ola de ataques aéreos. "Las Fuerzas de Defensa de Israel, lideradas por el Mando Sur, han iniciado una ola de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza, tras una violación de un acuerdo de alto el fuego ocurrida el día de hoy", ha hecho saber el Ejército en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X. Las autoridades gazatíes han informado de al menos 15 civiles palestinos muertos en ataques israelíes en las últimas horas.

Fuentes militares han confirmado al diario 'Times of Israel' que han atacado ya más de 20 objetivos en Gaza tras el incidente de Rafá, en la crisis más grave del alto el fuego desde su declaración el 11 de octubre. Fuentes de seguridad de Estados Unidos han declarado al portal Axios que el Ejército israelí informó con antelación a Washington de la reanudación de los bombardeos sobre Gaza.

Aunque en un primer momento fuentes de Hamás indicaron al diario 'Filastin', afín al movimiento islamista, que el incidente parecía tratarse de un ataque contra una milicia financiada por Israel y que no iba dirigido a los militares israelíes, un segundo comunicado del brazo armado del movimiento, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, ha precisado que por ahora es imposible saber lo que ha ocurrido dado que los contactos con sus unidades en Rafá llevan rotos desde la entrada del Ejército israelí en la ciudad, en mayo de 2024.