Al menos doce muertos por la caída de rayos durante la jornada del sábado en Bangladesh

Archivo - Un arrozal en Bangladesh (archivo) - Europa Press/Contacto/Al Nashm Talukdar Rajib

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas --nueve agricultores, dos pescadores y un estudiante-- han muerto este sábado por el impacto de rayos en seis de los 64 distritos en los que está dividido administrativamente Bangladesh en medio de intensas tormentas.

La Policía y las autoridades locales han informado de que la mayor cifra de muertes se concentra en el distrito de Sunamganj, donde han muerto cinco personas mientras cosechaban arroz, informa el diario bangladeshí 'Dakha Tribune'.

En Shalmara, Mithapukur, dos pescadores han muerto y siete mas están heridos por un rayo caído en un lago. Testigos presenciales han relatado que varios rayos cayeron en un corto periodo de tiempo en esa zona, lo que provocó el pánico.

También ha habido muertes en Rangpur, Mymensingh, Netrokona, Habiganj y Kishoreganj.