Al menos doce muertos por un incendio en un edificio de viviendas en el sur de China

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto a consecuencia de un incendio originado este martes en un edificio residencial en la ciudad de Shantou, en la provincia de Guangdong, en el sur de China.

El fuego se ha originado alrededor de las 21.20 horas (hora local) en un bloque situado en el distrito Chaonan de la localidad y fue extinguido a las 22.00 horas (hora local), de acuerdo a la agencia de noticias estatal Xinhua, citando autoridades locales.

Las llamas afectaron a una superficie de unos 150 metros cuadrados en un edificio de hormigón de cuatro plantas, según las investigaciones preliminares, si bien hasta el momento no han trascendido sus causas.