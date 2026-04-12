Al menos doce muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano

Bombardeo israelí en el sur de Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto durante la jornada del domingo en nuevos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes contra objetivos en Líbano en el marco de la ofensiva desatada por Israel contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Seis personas han muerto en Maarub, a las afueras de la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano en un ataque israelí sobre una casa. La mayoría de las víctimas eran miembros de una misma familia, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.

Mientras, en Qana, también en el distrito de Tiro, han muerto al menos cinco personas y varias más han resultado heridas en una serie de bombardeos contra viviendas e infraestructura de la zona.

El ataque se ha producido a primera hora de la mañana, ha explicado el alcalde de Qana, Adel Saad, en declaraciones a NNA. Equipos de defensa civil continúan trabajando en la zona para evacuar a las víctimas hacia los hospitales de Tiro.

Varias personas más han muerto en un ataque israelí sobre una vivienda de la localidad de Zrariye y también se ha informado de "intensos combates" entre fuerzas de Hezbolá y de Israel en Bint Yebeil. La localidad se encuentra rodeada desde hace días por efectivos israelíes, que están destruyendo lo que consideran "infraestructura terrorista" y bombardea las zonas exteriores de la población con artillería.

También ha habido bombardeos de la aviación, de la artillería israelí o ataques de drones en localidades como Konin, Bafliyé, Yuya, Jiam, Aytit o Al Samaiya.

Hezbolá, por su parte, ha confirmado en un comunicado que ha efectuado dos ofensivas durante las últimas horas en el sur de Líbano: un ataque a una concentración de soldados del Ejército israelí en Yaroun y contra otra agrupación militar israelí en la ciudad de Khiam mediante dos andanadas de cohetes.

Mientras, el ministro de Energía e Infraestructuras de Israel, Eli Cohen, ha abogado este domingo por bombardear la infraestructura civil libanesa para avanzar en los objetivos de la guerra.

"Desde mi punto de vista no deberíamos atacar solo Dahiye, sino también lugares e infraestructura relacionadas con el propio Líbano. Lo he dicho en el Consejo de Ministro. No le doy mucha credibilidad a estas negociaciones", ha afirmado en declaraciones al diario 'Yedioth Aharnoth'.

El último balance publicado el sábado por el Ministerio de Sanidad libanés eleva a 2.020 los muertos y a 6.436 los heridos desde la reanudación de la ofensiva israelí, a principios de marzo.