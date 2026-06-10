Al menos dos agentes heridos en los disturbios racistas de Belfast tras el ataque de un ciudadano sudanés

09 June 2026, United Kingdom, Belfast: Vehicles set on fire by protesters on Lendrick Street in Belfast, as disorder flared in response to Monday night's stabbing attack in the city. Photo: -/PA Wire/dpa - -/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos agentes han resultado heridos en los disturbios racistas registrados en Belfast, Irlanda del Norte, que tienen su origen en el ataque de un ciudadano sudanés contra un hombre que perdió un ojo y sufrió heridas en el rostro tras ser apuñalado.

En rueda de prensa para hacer balance de los choques violentos, el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha atribuido los incidentes a "matones encapuchados". "Nada puede justificar la violencia que vimos anoche en las calles de Irlanda del Norte", ha asegurado incidiendo en los "vergonzosos" actos registrados en las calles de Belfast.

Según ha denunciado, los organizadores de las protestas contra la migración dicen "proteger" a las comunidades locales, pero están "haciendo exactamente lo contrario".

Benn ha subrayado que es una responsabilidad común evitar que se repitan las escenas de violencia. "Esto no es lo que es Irlanda del Norte; este no es el gran lugar que es Irlanda del Norte", ha señalado, subrayando que hay que persuadir a a quienes planeen manifestaciones violentas para que "dejen de hacer esto". "Esto no es normal", ha recalcado.

En la misma línea, en un intento de rebajar la tensión, el jefe de Policía de Belfast, Jon Boutcher, ha señalado que las escenas de violencia son un "insulto a la víctima" y a todos los afectados por el altercado, incluyendo a una persona que intercedió para ayudar a la víctima del ataque.

El jefe policial ha informado de que hay un centenar de investigados por los altercados y ha advertido de que todos los responsables serán "identificados y perseguidos". Al tiempo, ha hecho un llamamiento a que la población se controle y evite repetir las escenas de violencia registradas en la ciudad.

"Si son sus hijos o sus vecinos, impidan que salgan hoy. Esto tiene que parar. No podemos tener una sociedad que permita que esto ocurra", ha señalado.

Según ha confirmado, un continente de 200 agentes que se está trasladando a Irlanda del Norte para reforzar la presencia policial durante las próximas noches, con la vista puesta en que no se extiendan los disturbios.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que se "el proceso judicial siga su curso" y la ciudadanía respete los tiempos de la justicia.

VISTA JUDICIAL DEL SOSPECHOSO

Precisamente,esta mañana ha comparecido ante un tribunal de Belfast el sospechoso del ataque con arma blanca, que ha sido identificado como Hadi Alodid, un ciudadano sudanés de 30 años.

Aparte del ataque contra Steven Ogilvy, de unos 40 años, se le acusa de posesión de un cuchillo en un lugar público y de amenazas de muerte contra un trabajador del Servicio Nacional de Salud (NHS).

El atacante se encuentra en prisión preventiva mientras que la víctima permanece ingresada en el hospital con heridas graves en los ojos, el cuello y la espalda tras el ataque.

Pese a que el incidente tuvo lugar en Irlanda del Norte, se han producido altercados racistas en distintas ciudades de Reino Unido, incluyendo varios puntos en Escocia o la ciudad de Southampton, en el sur de Inglaterra.

"Las escenas que vimos anoche en Glasgow, Edimburgo y Ayr son inaceptables. Escocia es una nación acogedora y quienes eligen hacer sus vidas aquí son miembros valiosos de nuestras comunidades", ha censurado el ministro principal de Escocia, John Swinney, en redes sociales, quien ha insistido en que "el racismo, el odio y la intimidación no tienen cabida en Escocia" y ha llamado a oponerse a esta tendencia.