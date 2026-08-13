Al menos dos civiles muertos en un ataque con dron de las RSF en El Obeid, Sudán

Archivo - Bandera de Sudán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de un ataque con dron atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) contra la ciudad de El Obeid, la capital del estado de Kordofán del Norte y último epicentro de la guerra que lleva devastando al país africano desde 2023, según ha denunciado este jueves la Red de Médicos de Sudán.

La ONG ha precisado en un comunicado difundido en sus redes sociales que ambas han fallecido en el servicio de urgencias del Hospital de El Obeid, tras sucumbir a las heridas de "metralla procedente de un dron" lanzado por el grupo paramilitar.

El suceso "confirma que la población civil sigue expuesta al peligro debido a los ataques contra zonas habitadas", ha lamentado la organización, al tiempo que ha reiterado su "rechazo rotundo" a las agresiones contra civiles e infraestructuras de esta naturaleza, recordando que suponen una "violación del Derecho Humanitario".

Así, la Red de Médicos de Sudán "exige" que cesen "de inmediato" estos ataques y pide una vez más a la comunidad internacional que "ejerza presión sobre los mandos" de las RSF para que accedan a ello.

Las RSF no se han pronunciado sobre estas acusaciones pero, por norma, suelen negar cualquier tipo de ataques contra instalaciones civiles y denuncian, en su lugar, que se trata de una maniobra de propaganda de las Fuerzas Armadas sudanesas.

La guerra estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar -ahora declarado como terrorista- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento definitivo de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir en un golpe de Estado militar.