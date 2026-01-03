Al menos dos fallecidos y doce heridos por el terremoto de magnitud 6,5 en México

Efectivos de emergencias en México. - Europa Press/Contacto/David Juarez

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han confirmado el fallecimiento de dos personas como consecuencia del terremoto de magnitud 6,5 en la escala abierta de Richter registrado este viernes en el sur de México, que también ha dejado al menos doce personas heridas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México (CNPC) ha informado que una mujer ha perdido la vida en Las Minas, en el municipio de San Marcos, lugar ubicado tan solo cuatro kilómetros al suroeste del epicentro del sismo, en el estado de Guerrero.

Por otro lado, el equipo de la alcaldía de Benito Juárez, en el norte de Ciudad de México, ha indicado que un hombre de 60 años ha muerto tras sufrir una paro cardíaco durante el proceso de evacuación de su domicilio. "Al arribo de los servicios de emergencia, se confirmó que ya no presentaba signos vitales", han sostenido en un comunicado publicado en su página web.

Por el momento, se han registrado más de 850 réplicas del terremoto, la más fuerte ha llegado a alcanzar una magnitud de 4,7 en la escala abierta de Richter.

"Desde el minuto uno se activaron todos los protocolos para salvaguardar la vida de los habitantes de Benito Juárez. Afortunadamente los vecinos actuaron y evacuaron sus viviendas que en general están sin afectaciones, salvo algunos daños menores que están siendo evaluados por Protección Civil", ha informado el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza.

Al menos 44 transformadores han presentado fallos en Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad está llevando labores para mantener su funcionamiento. Aunque se han registrado interrupciones en el servicio eléctrico, el CNPC han informado que ya se ha restituido el suministro en el 99,99 por ciento de los lugares afectados, quedando tan solo un centenar de personas pendientes de volverse a conectar a la red.

Una vivienda ha ardido en la capital mexicana y cuatro troncos de árbol han tenido que ser retirados de la calzada después de haber caído afectando a cables de electricidad y fibra óptica. Las autoridades evalúan unos 40 edificios para evitar derrumbes, dos con posible riesgo de colapso, para lo que se han desplegado cinco helicópteros y personal en tierra.

El transporte público de Ciudad de México no ha sufrido ninguna afectación y el aeropuerto de la ciudad opera con normalidad. El Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la capital, ha sufrido pequeños daños en varias lámparas, sin embargo, no se ha provocado ningún parón en el servicio sanitario

En el estado de Guerrero, se han registrado daños en al menos 16 municipios con varias fugas de gas, derrumbes escombros y caída de árboles y postes de luz. La Secretaría de la Defensa Nacional ha instalado en el municipio de San Marcos el puesto de mando para coordinar las labores de emergencia.

El Centro de Alertamiento de Tsunamis de la Secretaría de Marina ha sostenido que en base a la información recibida podrían darse alteraciones en el nivel del mar de las zonas cercanas al epicentro, por lo que continuarán controlando la situación marítima.

"Seguimos en territorio, atentos y en coordinación permanente, monitoreando posibles réplicas y dando seguimiento puntual a la evaluación de daños. Hago un llamado para mantenerse informados por canales oficiales, evitar propagar rumores y reportar cualquier situación de riesgo", ha aseverado la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

El terremoto ha provocado la interrupción de la rueda de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando estaba dirigiéndose a la prensa. Tanto la mandataria como los presentes han abandonado el lugar como parte de las medidas de seguridad, si bien posteriormente se ha retomado la comparecencia.