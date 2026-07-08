Al menos dos heridos de gravedad por un tiroteo en un instituto del sur de Alemania

Archivo - Un vehículo de la Policía de Alemania durante una redada. - David Breidert/dpa - Archivo

SCHONGAU (ALEMANIA), 8 (DPA/EP)

Al menos dos personas han resultado heridas de gravedad este miércoles en un tiroteo registrado en el instituto Welfen de la ciudad de Schongau, en la región de Alta Baviera, situada el sur de Alemania, según han informado fuerzas de seguridad del país.

Ambas víctimas han sido trasladadas de urgencia a un hospital de la zona, si bien se desconoce si sus vidas corren peligro. Aunque todo apunta a que son dos menores de edad, no ha trascendido si se trata de estudiantes del centro educativo.

De momento, las autoridades no han dado una cifra total de heridos ni han especificado la gravedad de sus lesiones, aunque sí han informado de que se han producido disparos en el interior del instituto.

Según un portavoz de la Policía, el autor sería un joven de 16 años, mientras que el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, ha confirmado que el joven portaba un arma de fuego. "Partimos de la base de que hubo un solo autor que portaba un cuchillo y un arma de fuego", ha declarado Herrmann.

La Policía ha anunciado el despliegue de numerosos agentes en el instituto y sus inmediaciones y ha pedido a los residentes de la zona evitar el área. Además, ha habilitado un punto de información para los familiares de los alumnos.