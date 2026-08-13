Al menos dos heridos en nuevos ataques de Ucrania a un almacén de Wildberries y una refinería en Baskortostán

Incendio en un almacén de la empresa Wildberries, en San Petersburgo, tras un ataque ucraniano. - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones del gigante del comercio digital Wildberries, conocido como el 'Amazon ruso', y una refinería, ubicadas en la provincia de Baskortostán, en el extremo oriental de Europa.

El gobernador de Baskortostán, Radi Jabirov, ha denunciado que la región ha vuelto a ser objetivo este jueves de los "ataques terroristas" de los ucranianos. Los restos de uno de los drones cayeron en la zona industrial de Salavat", ha informado sin dar más detalles, salvo que se produjo un incendio.

"En total, han utilizado 21 drones, de los cuales 16 han sido derribados en Salavat", ha detallado Jabirov. En esta ciudad se ubica una de las mayores refinerías de petróleo y petroquímicos de Rusia, objetivo de Ucrania hasta en tres ocasiones en el último año, lo que ha provocado que haya cesado sus operaciones.

En 2024, la empresa refinó cerca de 7,2 millones de toneladas de petróleo, lo que representa aproximadamente el 2,7% del volumen total de la producción nacional.

De igual manera, los ataques se han dejado sentir también en un "centro logístico" de Wildberries en el distrito de Chishminski. "Dos personas han resultado heridas", ha denunciado Jabirov, que al igual que en el caso anterior no ha evitado dar más detalles acerca de estas instalaciones.

En las últimas semanas, las instalaciones de Wildberries en las ciudades de Tula, Tver, Leningrado y Moscú han sido blanco de los drones ucranianos, provocando varios muertos y decenas de heridos.

Kiev pretende con esta intensa campaña sobre la principal empresa de comercio digital del país no solo golpear la economía rusa, sino también desmoralizar y trasladar de manera directa los estragos de la guerra a la población rusa, que padece ya desde hace varias semanas ciertos problemas de desabastecimiento en gasolineras debido a los bombardeos sobre refinerías y estaciones petrolíferas.