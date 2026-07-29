Al menos dos muertos y 15 heridos en ataques de Israel contra la Franja de Gaza

Palestinos entre los restos de una vivienda en Deir al Balá, en la Franja de Gaza, bombardeada por Israel - Europa Press/Contacto/Youssef Abu Watfa

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y otros 15 han resultado heridos en distintos bombardeos contra distintos puntos en el norte y el sur de la Franja de Gaza, sin que por el momento el Ejército israelí se haya pronunciado.

Un hombre identificado como Imad al Atrash ha fallecido en un ataque con drones contra el campamento de desplazados de Barbra, situado en la zona de Mawasi, en las inmediaciones de la sureña localidad de Jan Yunis.

Así lo recogen el diario 'Filastin' y la agencia de noticias palestina Sanad, que apunta que al menos otras 15 personas han resultado heridas por este bombardeo atribuido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Mientras, un ataque en el barrio Al Rimal de ciudad de Gaza, en el norte del enclave, ha provocado al menos una víctima mortal y múltiples heridos, recogen fuentes médicas del Hospital Al Shifa citadas por la agencia de noticias WAFA.

A pesar de la tregua acordada en octubre de 2025 con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), más de 1.200 palestinos han muerto en ataques de Israel en Gaza, donde la cifra de fallecidos asciende a más de 73.300 desde el inicio de la ofensiva tras los ataques perpetrados contra Israel en octubre de 2023.