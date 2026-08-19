Al menos dos muertos y 20 heridos en un ataque ruso sobre una comisaría en la provincia ucraniana de Yitomir

Archivo - Un policia ucraniano atiende a las labores de rescate tras un ataque ruso en Kiev, imagen de archivo. - Kirill Chubotin / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ucrania ha informado este miércoles de la muerte de dos agentes, así como de una veintena de heridos más, como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre una comisaría en la provincia de Yitomir, en la zona noroeste del país.

Las autoridades han denunciado que se trata de un "ataque deliberado" contra el personal que se encarga de la seguridad de los ciudadanos. "Otra manifestación de la verdadera esencia de la agresión rusa: terror dirigido contra la población y quienes la protegen", ha escrito la Policía en sus redes sociales.

"Esta es una pérdida irreparable para la Policía Nacional", ha lamentado la institución, que ha agradecido la labor de los agentes que a pesar de los acontecimientos "continúan sirviendo, ayudando a la gente y manteniendo la seguridad del país".

La muerte de estos dos agentes se suman a otras al menos seis que se han confirmado este miércoles después de más ataques rusos en las provincias de Jersón y Zaporiyia.