Al menos dos muertos y 20 heridos en dos tiroteos en diferentes puntos de Estados Unidos

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han perdido la vida y otras 20 han resultado heridas este sábado en dos tiroteos ocurridos en dos puntos distintos de Estados Unidos, en los estados de Pensilvania y Carolina del Norte.

El primer incidente ha tenido lugar en el municipio de Maxton (Carolina del Norte) en la madrugada de este sábado, alrededor de la 1.15 horas, provocando la huida de unas 150 personas del lugar donde han comenzado los disparos, una fiesta dentro de una casa.

Los tiros han alcanzado a trece personas y han provocado la muerte de dos, un hombre de 49 años y una adolescente de 16. Varios de los heridos, que rodaban entre los 16 y 43 años, han tenido que ser hospitalizados y, aunque algunos ya han recibido el alta médica, al menos siete de ellos se encuentran en estado crítico, según informa la cadena de televisión ABC News.

La seguridad de las personas de los que viven por la zona no ha corrido peligro pues se trataba de un hecho aislado. "Este fue otro acto de violencia con armas de fuego sin sentido que cobró la vida de dos personas y dejó a muchas otras gravemente heridas", ha declarado el sheriff del condado Robenson, Burnis Wilkins.

En el estado Pensilvania, otro incidente marcado por las armas de fuego ha provocado que siete personas, por el momento, fueran heridas. La Fiscalía del Condado de Chester ha informado los ciudadanos que no se acerquen a la zona de la Universidad Lincoln, donde han comenzado los disparos.

"Me han informado sobre el tiroteo ocurrido en la Universidad Lincoln esta noche, y mi administración ha ofrecido todo nuestro apoyo al presidente Allen y a las fuerzas del orden locales. Evite el área, continúe siguiendo las indicaciones de la policía local y únase a Lori y a mí para orar por la comunidad de la Universidad Lincoln", ha sostenido el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Las investigaciones para ambos hechos continúan todavía abiertas, a la espera de indagaciones de los cuerpos de seguridad del estado sobre los motivos de los disparos.

"Los responsables de este acto imprudente y despiadado deben rendir cuentas. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por este trágico suceso", ha aseverado el sheriff Wilkins.