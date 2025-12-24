Al menos dos muertos y 20 heridos por una explosión en una residencia de ancianos en Pensilvania

El gobernador de Pensilvania, Joseph Shapiro - EL GOBERNADOR DE PENSILVANIA EN X

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y unas 20 han resultado heridas este martes como consecuencia de una explosión en una residencia de ancianos en una localidad en el estado estadounidense de Pensilvania.

Así lo ha confirmado el jefe de la Policía de Bristol, Charles Winik, en declaraciones a la cadena de televisión CBS, en las que ha indicado que todos los heridos han sido trasladados a cinco hospitales de la zona.

El jefe del cuerpo de Bomberos de la localidad, Kevin Dippolito, ha indicado que fue una fuga de gas lo que provocó dos explosiones y un incendio y que habría comenzado poco después de las 14.00 horas (hora local, 20.00 en España peninsular y Baleares), cuando se identificó un olor a gas en el interior del centro geriátrico.

Dippolito ha señalado que los equipos de emergencia siguen trabajando para dar con las personas que podrían estar atrapadas y ha indicado que ya han sido rescatadas dos personas tras el derrumbe de una parte del edificio.