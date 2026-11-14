Al menos dos muertos y 50 heridos en un nuevo ataque ruso sobre la región de Zaporiyia

Archivo - Doble ataque con drones rusos del tipo Shahed contra el Instituto de Traumatología y Ortopedia de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania - Riccardo Paris / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y medio centenar han resultado heridas, entre ellas ocho niños, tras un ataque del Ejército ruso en Zaporiyia, región ucraniana ubicada en el sureste del país, según han informado las autoridades locales.

Según el jefe militar de la región, Mykhailo Semikin, los ataques rusos han estado principalmente enfocados en un edificio residencial de varias plantas donde se han detectado daños e incendios en la estructura.

Las autoridades de emergencia han informado de que se han liberado a 17 personas que habían quedado atrapadas en sus apartamentos tras el ataque.

El Ejército ucraniano ha destacado que el último ataque ruso ha sido con dos proyectiles disparados desde un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes denominado 'Tornado-S', los cuales han impactado en varios edificios residenciales del distrito comercial en la localidad ucraniana.

El ataque tiene lugar mientras las fuerzas rusas tratan de imponer un bloqueo logístico sobre Zaporiyia que podría allanar el camino hacia la ciudad de Dnipró, según ha advertido un comandante ucraniano, Yevhén Lasiichuk, en una entrevista publicada el pasado 10 de noviembre citada por 'The Kiyv Independent'.

Esta ofensiva coincide con una creciente presión sobre las defensas ucranianas en la región, alrededor del 75 por ciento de cuyo territorio permanece bajo ocupación rusa, de acuerdo con los datos cartográficos de la plataforma DeepState.

Según Lasiichuk, Moscú podría estar intentando abrir un nuevo eje de avance en este frente para obligar a Kiev a desviar tropas desde la región de Donetsk, donde el Ejército ruso afronta dificultades para progresar ante las ciudades ucranianas fuertemente fortificadas.

Este último ataque se produce después de que Estados Unidos haya anunciado, sin fecha por el momento, una nueva ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia donde habrá un "equipo europeo" compuesto por representantes de las instituciones de la Unión junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.