Al menos dos muertos por un ataque de Israel contra la ciudad de Gaza pese al alto el fuego

Palestinos exminan los daños tras un ataque de Israel en el barrio de Al Tuffa, en la ciudad de Gaza - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y otros tres, entre ellos un niño, han resultado heridos este martes a causa de un nuevo ataque del Ejército de Israel contra las inmediaciones de una escuela en el norte de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', las víctimas fueron trasladadas al Hospital al Shifa después de que las fuerzas israelíes hayan perpetrado un bombardeo contra un grupo de personas que se encontraban cerca de una cafetería y la escuela Mascate, en la ciudad de Gaza, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado hasta el momento.

Este mismo martes, el Ministerio de Sanidad gazatí, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha elevado a 1.399 los muertos y 4.863 los heridos a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego pactado en octubre de 2025, al tiempo que ha indicado que en este período se han recuperado los cuerpos sin vida de otras 834 víctimas mortales.

De este modo, ha cifrado en 73.919 los palestinos muertos y en 174.977 los heridos por ataques de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según el balance oficial.